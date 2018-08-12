В РФ назвали условия новой встречи в нормандском формате

В РФ заявили, что новая встреча может состояться "при условии выполнения предыдущих договоренностей"

В России заявили, что новая встреча в нормандском формате может состояться при условии выполнения предыдущих договоренностей. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.

По словам Лаврова, если Украина намерена инициировать встречу в нормандском формате, то это станет возможным после того, как "предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь".

"Мы за то, что "нормандская четверка" работала активно, но чтобы эти встречи не заканчивались договоренностями, которые не выполняются. Мы приводили много раз примеры, связанные с саммитом "нормандской четверки" в 2015 году в Париже и потом в 2016 году в Берлине. В ходе этих саммитов была достигнута договоренность очень конкретная, сами лидеры на карте обозначили три населенных пункта, в которых должно было состояться разведение сил и средств", - сказал Лавров.

Напомним, в июне президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией минских договоренностей в части безопасности.