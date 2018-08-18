В МИД Германии заявивли о шансе проведения миссии ООН на Донбассе

Глава МИД Германии настроен оптимистично в вопросе миротворцев ООН на Донбассе

Шанс проведения миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Украины есть. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Масс, передает Die Welt.

По его словам, Берлин хочет придать новую динамику минскому процессу. МИД Германии обсуждает этот вопрос, как с Украиной и с Россией.

"Я настроен оптимистично, и что у нас есть шанс для проведения миротворческой миссии ООН", - сказал Маас.

Также добавил, что целью Германии является стабилизация ситуация в Украине, перемирие и установка линии разграничения.

"В том случае, если минские соглашения будут успешно реализованы, мы можем вести переговоры об окончании действий санкций. Но только тога", - сказал глава МИД Германии.

Также Маас подтвердил, что федеральное правительство Германии остается приверженным позиции в непризнании российской оккупации украинского Крыма.

Напомним, в конце июля 2018 года политические директора МИД "нормандской четверки" обсудили принципы миротворческой операции ООН на Донбассе.

Отметим, сегодня, 18 августа 2018 года, канцлер Германии Ангела Меркель встречается с президентом России Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить множество вопросов. Ситуация в Украине - одна из тем. Накануне встречи президент Украины Петр Порошенко согласовал с Меркель позиции на переговорах с Путиным.