В России назвали условия для проведения нового нормандского саммита

Фото: Александр Грушко (delfi.lt)

В России требуют от Украины внедрения в законодательство формулы Штайнмайера

Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, была четкая договоренность, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущем саммите.

"Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, - ред.) законодательство и некоторых других вещей", - сказал Грушко.

Он отметил, что главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этих трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - заявил Грушко.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в Раде заявляли, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе может быть расширен за счет США и Великобритании.