ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России назвали условия для проведения нового нормандского саммита

Новости » В мире     17.02.2020 - 02:13
В России назвали условия для проведения нового нормандского саммита
Фото: Александр Грушко (delfi.lt)

В России требуют от Украины внедрения в законодательство формулы Штайнмайера

Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, была четкая договоренность, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущем саммите.

"Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, - ред.) законодательство и некоторых других вещей", - сказал Грушко.

Он отметил, что главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этих трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - заявил Грушко.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в Раде заявляли, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе может быть расширен за счет США и Великобритании.

В штабе рассказали о ситуации на участках разведения войск на Донбассе Глава МИД сказал, когда возможен следующий обмен пленными
Новости Украины ДонецкМИД РФДонбассминские соглашенияНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь