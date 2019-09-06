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Арахамия заявил о расширении нормандского формата до декабря

Новости » Политика    06.09.2019 - 06:29
Арахамия заявил о расширении нормандского формата до декабря
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

К переговорам могут присоединиться США и Великобритания

Нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе может быть расширен до декабря за счет США и Великобритании. Об этом заявил председатель фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия в эфире токшоу "Право на власть".

Он отметил, что сейчас проводится работа для расширения нормандского формата. Это, по мнению Арахамии, ограничит возможность России манипулировать ситуацией.

"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено. Мы очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать", - сказал депутат.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что смена руководства в Украине будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее Соединенные Штаты заявляли, что готовы присоединиться к встрече в нормандском формате по урегулированию конфликта в Украине.

РБК-Украина писало, что в Кремле заявляли, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.

"Слуга народа" хочет принять полтысячи законопроектов до конца года Дата саммита "нормандской четверки" пока не определена, - Кремль
Новости Украины Давид АрахамияНормандская четверка
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