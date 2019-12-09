ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России отреагировали на возможность расширения нормандского формата

Новости » Политика     09.12.2019 - 09:02
В России отреагировали на возможность расширения нормандского формата
Фото: Александр Грушко (delfi.lt)

В России считают, что необходимо завершить разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе

Россия негативно относится к расширению нормандского формата. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщают росСМИ.

Грушко добавил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит только от выполнения ранее принятых решений.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - заявил он.

По его словам, необходимо завершить разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе, а также запустить процесс реализации "формулы Штайнмайера" и "принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".

Напомним, замгоссекретаря США Дэвид Хейл ранее заявил о дискуссиях по расширению нормандского формата.

Ранее в Раде заявляли, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе может быть расширен за счет США и Великобритании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Bloomberg сообщил о рисках Зеленского перед нормандской встречей Парижский договор: с чем Владимир Зеленский едет на саммит "нормандской четверки"
Новости Украины Российская ФедерацияРасширениеНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь