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В России назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины. Для этого нужно соблюдать минские соглашения.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для издания "Аргументы и факты".

По его словам, Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не фиксирует значительного уменьшения войск РФ на границе.

По его словам, где-то 3,5 тысяч человек военного контингента России отошли от границ.

Более того, Зеленский считает, что РФ не готова пойти на полномасштабную агрессию против Украины, но если это произойдет, может начаться мировая война.

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