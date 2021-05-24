В России назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины . Для этого нужно соблюдать минские соглашения.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для издания "Аргументы и факты" .

По его словам, Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил он.