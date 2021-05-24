У Росії назвали умову повернення Донбасу до складу України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову повернення Донбасу до складу України . Для цього потрібно дотримуватися мінських угод.

Про це голова МЗС РФ заявив в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти" .

За його словами, Україна намагається змінити послідовність виконання положень Комплексу заходів, поставивши на перше місце отримання під контроль всього російсько-українського кордону з подальшим проведенням місцевих виборів на Донбасі.

"Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві повинна визначитися, чи хочуть вони повернення Донбасу до складу української держави. Якщо так, то шлях до цієї мети один - чітке і послідовне втілення в життя комплексу заходів", - заявив він.