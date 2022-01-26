В России назвали сроки ответа на реакцию США по "гарантиям безопасности"

При этом он заявил, что Россия не примет ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности", такой ответ "удовлетворить не может".

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - заявил Джабаров.

По его мнению, Россию хотят вытеснить с европейского газового рынка.