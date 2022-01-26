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У Росії назвали терміни відповіді на реакцію США щодо "гарантій безпеки"

Автор: Артур Родивилов

Член Ради Федерації Володимир Джабаров заявив, що Росія протягом декількох днів підготує відповідь на реакцію США щодо "гарантій безпеки". У консультаціях можуть взяти участь союзники Москви, в тому числі Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

При цьому він заявив, що Росія не прийме відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки", така відповідь "задовольнити не може".

"Їхню відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все в купу - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - заявив Джабаров.

На його думку, Росію хочуть витіснити з європейського газового ринку.

Нагадаємо, сьогодні США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки".

Пізніше Росія підтвердила, що отримала письмову відповідь від США.

Крім того, НАТО також відправило свою відповідь щодо "гарантій безпеки".

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