У Росії назвали терміни відповіді на реакцію США щодо "гарантій безпеки"

При цьому він заявив, що Росія не прийме відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки", така відповідь "задовольнити не може".

"Їхню відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все в купу - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - заявив Джабаров.

На його думку, Росію хочуть витіснити з європейського газового ринку.