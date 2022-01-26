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В России назвали сроки ответа на реакцию США по "гарантиям безопасности"

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Москва, Среда 26 января 2022 23:25
В России назвали сроки ответа на реакцию США по "гарантиям безопасности" Фото: Владимир Джабаров, член Совфеда России (council.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия в течение нескольких дней подготовит ответ на реакцию США по "гарантиям безопасности". В консультациях могут принять участие союзники Москвы, в том числе Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

При этом он заявил, что Россия не примет ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности", такой ответ "удовлетворить не может".

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - заявил Джабаров.

По его мнению, Россию хотят вытеснить с европейского газового рынка.

Напомним, сегодня США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности".

Позже Россия подтвердила, что получила письменный ответ от США.

Кроме того, НАТО также отправило свой ответ по "гарантиям безопасности".

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