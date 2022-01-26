В России назвали сроки ответа на реакцию США по "гарантиям безопасности"

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия в течение нескольких дней подготовит ответ на реакцию США по "гарантиям безопасности". В консультациях могут принять участие союзники Москвы, в том числе Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" .

При этом он заявил, что Россия не примет ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности", такой ответ "удовлетворить не может".

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - заявил Джабаров.

По его мнению, Россию хотят вытеснить с европейского газового рынка.