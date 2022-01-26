В России назвали сроки ответа на реакцию США по "гарантиям безопасности"
Фото: Владимир Джабаров, член Совфеда России (council.gov.ru)
Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия в течение нескольких дней подготовит ответ на реакцию США по "гарантиям безопасности". В консультациях могут принять участие союзники Москвы, в том числе Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".
При этом он заявил, что Россия не примет ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности", такой ответ "удовлетворить не может".
"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - заявил Джабаров.
По его мнению, Россию хотят вытеснить с европейского газового рынка.