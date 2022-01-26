У Росії назвали терміни відповіді на реакцію США щодо "гарантій безпеки"

Член Ради Федерації Володимир Джабаров заявив, що Росія протягом декількох днів підготує відповідь на реакцію США щодо "гарантій безпеки". У консультаціях можуть взяти участь союзники Москви, в тому числі Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости" .

При цьому він заявив, що Росія не прийме відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки", така відповідь "задовольнити не може".

"Їхню відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все в купу - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - заявив Джабаров.

На його думку, Росію хочуть витіснити з європейського газового ринку.