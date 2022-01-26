ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії назвали терміни відповіді на реакцію США щодо "гарантій безпеки"

Новость на русском →
Москва, Середа 26 січня 2022 23:25
У Росії назвали терміни відповіді на реакцію США щодо "гарантій безпеки" Фото: Володимир Джабаров, член Ради Федерації Росії (council.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

Член Ради Федерації Володимир Джабаров заявив, що Росія протягом декількох днів підготує відповідь на реакцію США щодо "гарантій безпеки". У консультаціях можуть взяти участь союзники Москви, в тому числі Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

При цьому він заявив, що Росія не прийме відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки", така відповідь "задовольнити не може".

"Їхню відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все в купу - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - заявив Джабаров.

На його думку, Росію хочуть витіснити з європейського газового ринку.

Нагадаємо, сьогодні США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки".

Пізніше Росія підтвердила, що отримала письмову відповідь від США.

Крім того, НАТО також відправило свою відповідь щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ