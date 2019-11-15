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В России начался суд над 8 фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 18:42
В России начался суд над 8 фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Крымскотатарских активистов обвиняют в терроризме

В пятницу, 15 ноября, в Российской Федерации начался суд над 8 фигурантами бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.

Как сообщается, сегодня российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела в отношении 8 жителей оккупированного Бахчисарая, активистов общественного движения "Крымская солидарность".

Так, российский суд рассматривает дело в отношении Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Ернеса Аметова, которые были арестованы 12 октября 2017 года А также в отношении Эдема Смайилова и Сервера Мустафаева, арестованных 22 мая 2018 года.

"Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и считают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам. Организация "Крымская солидарность" считает, что арест их активистов - это "запугивание общества в целом", - отметили в ведомстве.

В России начался суд над 8 фигурантами &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot;

Напомним, во вторник, 12 ноября, Киевский районный суд " оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей шестерым фигурантами второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Активисты Ремзи Бекиров, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Сеитвели Сейтабдиев, Риза Изетов, Алим Каримов и Эрфан Османов остались под стражей до 15 февраля 2020 года.

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