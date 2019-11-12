Шестерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест в оккупированном Крыму

Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Они останутся под стражей до 15 февраля

Подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя на три месяца продлил арест шестерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Кроме того, в Октябрьском суде Ростова-на-Дону суд на три месяца продлил арест еще одному фигуранту этого дела.

"Таким образом Ремзи Бекиров, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Сеитвели Сейтабдиев, Риза Изетов, Алим Каримов и Эрфан Османов останутся под арестом в СИЗО до 15 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Адвокат Эдем Семедляев отметил, что во всех своих возражениях сторона защиты указывала тот факт, что в Крыму нужно применять четвертую Женевскую конвенцию. Также ссылались на резолюции Европарламента и ООН с требованием освободить политических заключенных.

"Суд наши доводы услышал, однако продлил меру пресечения до 15 февраля 2020 года", - сказал адвокат.

Как известно, обвиняемые были задержаны 27 марта во время обысков российскими ФСБ и МВД в аннексированом Крыму. Тогда задержали 24 человека, который вскоре арестовал суд.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону осудили шесть фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Муслима Алиева приговорили к 19 годам, Инвера Бекирова к 18 годам, Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука к 12 годам, Рефата Алимова к 8 годам, Арсена Джеппарова к 7 годам лишения свободы.

РБК-Украина писало, что омбудсмен Людмила Денисова считает, что приговор южного окружного военного суда Ростов-на-Дону для шести крымчан по "делу Хизб ут-Тахрир" мог быть связан с осуждением ими аннексии Крыма Россией.