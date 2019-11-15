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У Росії почався суд над 8 фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 18:42
У Росії почався суд над 8 фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір"
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Кримськотатарських активістів звинувачують в тероризмі

У п'ятницю, 15 листопада, у Російській Федерації розпочався суд над 8 фігурантами бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва президента України в АР Крим у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав розгляд справи щодо 8 жителів окупованого Бахчисарая, активістів громадського руху "Кримська солідарність".

Так, російський суд розглядає справу щодо Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва та Ернеса Аметова, які були заарештовані 12 жовтня 2017 року. А також щодо Едема Смаїлова та Сервера Мустафаєва, заарештованих 22 травня 2018 року.

"Всі підсудні відкидають звинувачення в тероризмі і вважають, що їх переслідують за політичними та релігійними мотивами. Організація "Кримська солідарність" вважає, що арешт їхніх активістів - це "залякування суспільства в цілому", - зазначили у відомстві.

У Росії почався суд над 8 фігурантами &quot;справи Хізб ут-Тахрір&quot;

Нагадаємо, у вівторок, 12 листопада, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою шістьом фігурантами другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Активісти Ремзі Бекіров, Енвер Аметов, Осман Арифмеметов, Сеітвелі Сейтабдиєв, Риза Ізетов, Алім Карімов і Ерфан Османов залишилися під вартою до 15 лютого 2020 року.

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