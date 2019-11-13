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Евросоюз требует немедленно освободить осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"

Новости » Политика     13.11.2019 - 21:18
Евросоюз требует немедленно освободить осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

В Евросоюзе не признают решение российского суда и рассчитывают на его отмену

Европейский союз осуждает решение российского суда о заключении шестерых крымскотатарских активистов, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", и требует их немедленного освобождения. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

В ведомстве подчеркнули, что ЕС не признает выполнение российского законодательства на территории оккупированного Крыма, а также передачу жителей полуострова в российские суды. В Евросоюзе надеются, что Москва отменит решение о заключении активистов и немедленно их освободит.

"Все случаи нарушений прав человека, такие как насильственные задержания, пытки и убийства, насилие, политически мотивированные преследования, дискриминация и домогательства, в частности крымскотатарской общины, должны быть тщательно расследованы", - подчеркнули в ЕС.

Напомним, накануне решение российского суда о заключении крымских татар, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", осудили в Соединенных Штатах Америки. Вашингтон также призвал Россию немедленно освободить незаконно осужденных крымскотатарских активистов.

Как известно, во вторник, 12 ноября, в Ростове-на-Дону приговорили шесть фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Муслима Алиева приговорили до 19 лет, Инвера Бекирова до 18 лет, Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука до 12 лет, Рефата Алимова до 8 лет, Арсена Джеппарова до 7 лет лишения свободы.

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