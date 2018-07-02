В России допустили обмен Сенцова на российских заключенных

Сенцова могут обменять на руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Украинский политзаключенный Олег Сенцов может попасть в список на обмен осужденных в Украине русских и украинских политзаключенных. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, передает агентство "РИА Новости".

"Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену, - ред.). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия, по-прежнему актуальна", - сказал Кондратьев.

Также заместитель председателя комитета сообщил, что Сенцова могут обменять на руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, имени которого нет в "списке 23".

"Сейчас его фамилии нет в списке, который объявила Украина, но она может там появиться в любой момент", - сказал Кондратьев.

Как известно, сегодня, 2 июля 2018 года, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что все мировое сообщество требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных, удерживаемых на оккупированных территориях и в российских тюрьмам.

Добавим, что в Кремле заявили, что не намерены освобождать Сенцова на просьбу генсека Совета Европы.

Также напомним, что Комитет ПАСЕ поддержал резолюцию по освобождению украинских политзаключенных в РФ.

Добавим, что руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский находится в Херсоне в изоляторе временного содержания. Вышинский был задержан в Киеве, ему было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 - государственная измена.