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У Росії допустили обмін Сенцова на російських в'язнів

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 20:21
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сенцова можуть обміняти на керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського

Український політв'язень Олег Сенцов може потрапити у список на обмін засуджених в Україні росіян та українських політв'язнів. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв, передає агентство "РИА Новости".

"Я думаю, Сенцов може потрапити (у список з обміну, - ред.). Тема його обміну не раз піднімалася українською стороною, його прізвище, як і раніше актуальне", - сказав Кондратьєв.

Також заступник голови комітету повідомив, що Сенцова можуть обміняти на керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, імені якого немає у "списку 23".

"Зараз його прізвища немає у списку, який оголосила Україна, але воно може там з'явитись у будь-який момент", - сказав Кондратьєв.

Як відомо, сьогодні, 2 липня 2018 року, віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко назвала прізвища росіян для обміну на українських політв'язнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко заявив, що вся світова спільнота вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова і всіх українських політичних в'язнів, що утримуються на окупованих територіях і в російських в'язницях.

Додамо, що у Кремлі заявили, що не мають наміру звільняти Сенцова на прохання генсека Ради Європи.

Також нагадаємо, що Комітет ПАРЄ підтримав резолюцію щодо звільнення українських політв‘язнів у РФ.

Додамо, що керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський знаходиться в Херсоні в ізоляторі тимчасового утримання. Вишинський був затриманий в Києві,  йому було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 - державна зрада.

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Теги публікації: Російська Федерація, Олег Сенцов, обмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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