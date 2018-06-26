У Кремлі заявили, що не мають наміру звільняти Сенцова на прохання генсека Ради Європи

Пєсков заявив, що поки що не бачив листа від генсека

Український політв'язень, режисер Олег Сенцов не може бути помилувано на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягланда. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування в Російській Федерації", - сказав Пєсков.

При цьому Пєсков припустив, що зазначений лист Ягланда "було направлено по дипломатичних каналах". "Поки що я не бачив цього листа, тому нічого не можу сказати", - додав він.

При цьому прес-секретар президента нагадав, що процедура помилування чітко прописана в російському законодавстві.

"Ми про це говорили неодноразово, це я зараз не хочу повторювати", - сказав він.

У той же час, на питання про те, чи є просування в питанні звільнення Сенцова, Пєсков сказав, що "новин та зрушень немає".

Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

У свою чергу, Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосував за проект резолюції по звільненню українських політв'язнів, захоплених Російською Федерацією, зокрема, Олега Сенцова.

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова намагалася зустрітися з українськими політв'язнями в Росії, проте їй у таких зустрічах відмовили, незважаючи на офіційні домовленості.

У той же час, її російська колега Тетяна Москалькова сьогодні прибула до Києва з наміром відвідати росіян, які відбувають покарання в Україні.