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Вся світова спільнота вимагає звільнення Сенцова, - Порошенко

НовиниПолітика    02.07.2018 - 00:24
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент України виступив на відкритті концерту міжнародного проекту "Шляхи дружби. Равенна-Київ",

Вся світова спільнота вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова і всіх українських політичних в'язнів, що утримуються на окупованих територіях і в російських в'язницях. Про це заявив президент України Петро Порошенко, йдеться в повідомленні прес-центру глави держави.

Президент України виступив на відкритті концерту міжнародного проекту "Шляхи дружби. Равенна-Київ", який пройшов 1 липня в Києві.

"Я також хотів би згадати сьогодні ще одного художника, який зараз перебуває у в'язниці в Росії тільки за те, що він відмовився здати український паспорт, тільки за те, що він любить Україну. Його ім'я Олег Сенцов. І я також думаю, що ми тут разом можемо висловити слова високою солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайного звільнення Сенцова і всіх політичних в'язнів, ув'язнені в Російській Федерації та на окупованих територіях. Свободу Олегу Сенцову", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, президент заявив, що Україна повинна зміцнювати міжнародний режим деокупацію Кримського півострова.

Сенцова не годують примусово, - адвокат Україна повинна зміцнювати міжнародний режим деокупації Криму, - Порошенко
Теги публікації: Порошенко Петро, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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