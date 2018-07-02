Вся світова спільнота вимагає звільнення Сенцова, - Порошенко

Президент України виступив на відкритті концерту міжнародного проекту "Шляхи дружби. Равенна-Київ",

Вся світова спільнота вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова і всіх українських політичних в'язнів, що утримуються на окупованих територіях і в російських в'язницях. Про це заявив президент України Петро Порошенко, йдеться в повідомленні прес-центру глави держави.

Президент України виступив на відкритті концерту міжнародного проекту "Шляхи дружби. Равенна-Київ", який пройшов 1 липня в Києві.

"Я також хотів би згадати сьогодні ще одного художника, який зараз перебуває у в'язниці в Росії тільки за те, що він відмовився здати український паспорт, тільки за те, що він любить Україну. Його ім'я Олег Сенцов. І я також думаю, що ми тут разом можемо висловити слова високою солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайного звільнення Сенцова і всіх політичних в'язнів, ув'язнені в Російській Федерації та на окупованих територіях. Свободу Олегу Сенцову", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, президент заявив, що Україна повинна зміцнювати міжнародний режим деокупацію Кримського півострова.