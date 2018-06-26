Комітет ПАРЄ підтримав резолюцію щодо звільнення українських політв‘язнів у РФ

ПАРЄ розгляне відповідне питання у середу

Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосував за проект резолюції щодо звільнення українських політв‘язнів, захоплених Російською Федерацією. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав депутат Верховної ради, представник України у ПАРЄ Леонід Ємець.

"Юридичний комітет ПАРЄ щойно проголосував за проект резолюції щодо звільнення українських політв‘язнів захоплених Російською Федерацією. Тепер справа за сесією Парламентської Асамблеї Ради Європи", - зазначив парламентар.

Юридичний комітет ПАРЄ щойно проголосував за проект резолюції щодо звільнення українських політв‘язнів захоплених... Опубліковано Леонідом Ємцем Вівторок, 26 червня 2018 р.

Він додав, що питання розглядатиметься завтра.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Олег Сенцов голодує вже 44-й день на момент 26 червня. Відповідно до Європейської конвенції з прав людини, керівник Ради Європи може подати подібне прохання.