В России допускают, что "Северный поток-2" могут не просертифицировать

Замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета из-за новых вероятных мер США. Он допускает, что газопровод могут не просертифицировать.

"Регламенты и процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2", - ред.), а именно, делать это разбирательство в первой, второй условно инстанции, растянув его много месяцев... Да, это может и до лета продолжиться" , - сказал Панкин.

По его словам, сертификация газопровода якобы "может быть затруднена со стороны США".

"Да, после этого может быть там кувалда американская - почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - добавил Панкин.