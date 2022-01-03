У Росії допускають, що "Північний потік-2" можуть не просертифікувати

Заступник глави російського МЗС Олександр Панкін заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися до літа через нові ймовірні заходи США. Він допускає, що газопровід можуть не просертифікувати.

"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2", - ред.), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його багато місяців ... Так, це може і до літа продовжитися" , - сказав Панкін.

За його словами, сертифікація газопроводу нібито "може бути ускладнена з боку США".

"Так, після цього може бути там кувалда американська - чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто підступи можуть бути на кожному кроці", - додав Панкін.