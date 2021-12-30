Министр экономики Германии допустил полную остановку "Северного потока-2" из-за угроз Украине

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток-2" должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.

По его словам, политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики.

"Это означает, что, несмотря на ситуацию на востоке Украины и наращивания там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - заявил Хабек.

Он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.

По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, которая осуществляет транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что министерство, которое он возглавляет, выделит на эти цели 150 миллионов евро.