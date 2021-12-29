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В России заявили о готовности к работе "Северного потока-2"

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Москва, Среда 29 декабря 2021 17:10
В России заявили о готовности к работе "Северного потока-2" Фото: "Северный поток-2" может быть готов к концу 2021 года (nord-stream2.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к работе "Северного потока-2". По его словам, сегодня, 29 декабря, завершено заполнение газом второй нитки трубопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Газопровод "Северный поток-2" к работе готов", - сказал Миллер в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

Во время совещания Путин напомнил, что в октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода. Он уточнил, что сегодня завершено заполнение газом второй нитки трубопровода. Российский лидер попросил главу "Газпрома" доложить о готовности "Северного потока-2".

Путин добавил, что у России есть возможность наращивать экспорт газа. По его словам, запуск "Северного потока-2", мощность которого составляет 55 млрд кубометров, позволит стабилизировать цены на европейском рынке.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет готов до конца этого года, а его сертификация может быть завершена в середине 2022-го.

Отметим, заполнение газом второй нитки трубопровода "Северный поток-2" началось 17 декабря.

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