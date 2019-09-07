В России в аэропорту "Внуково" сел украинский самолет

В российском аэропорту "Внуково" в субботу, 7 сентября, приземлился самолет с украинской символикой на борту, который может участвовать в обмене пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росЗМІ.

Сообщается, что самолет с україською символикой сел в московском аэропорту "Внуково и причалил к правительственного терминала "Внуково-2". К самолету сразу же прибыли 2 автобуса, которые подобны тем, что накануне вывезли украинских моряков из СИЗО "Лефортово".

Предположительно, самолет прибыл, чтобы забрать украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Как писало РБК-Украина, адвокат украинских военнопленных моряков Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитных вывезли тремя автобусами из москвоського СИЗО "Лефортово". По его словам, моряков могут везти в аэропорт "Внуково" для обмена.

Кроме того, ранее сообщалось, что в украинское воздушное пространство вошел специальный борт Российской Федерации. По данным сервиса Flightradar, в воздушное пространство Украины вошел российский самолет Tu-204-300.

Позже стало известно, что российский спецборт Ту-204-300 приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Пока неизвестна точная цель прибытия российского самолета, вероятно, он заберет осужденных россиян, которых выдает в рамках обмена Украина.