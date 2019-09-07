Украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово", - адвокат

Фото: украинские моряки в РФ (ТАСС)

Моряков везут автобусами в аэропорт "Внуково"

Украинские моряки, которые были взяты в российский плен после инцидента в Керченском проливе, утром 7 сентября покинули московское СИЗО "Лефортово". Об этом заявил адвокат моряков Сергей Бадамшин, сообщают росСМИ.

По словам Бадамшина, его подзащитных тремя автобусами вывезли с территории СИЗО "Лефортово" в Москве. Он добавил, что, предположительно, украинских военнопленных моряков везут в аэропорт "Внуково".

"В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт "Внуково", откуда затем вылетят в Украину", - заявил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что в московский СИЗО "Лефортово" прибыли автобусы с спецназовцами. Тогда предполагалось, что спецназ может участвовать в сопровождении украинских незаконно осужденных граждан, которые будут участвовать в обмене.