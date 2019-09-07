В Росії в аеропорту "Внуково" сів український літак

В російському аеропорті "Внуково" у суботу, 7 вересня, приземлився літак з українською символікою на борту, який може брати участь в обміні полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що літак з україською символікою сів в московському аеропорту "Внуково та причалив до урядового терміналу "Внуково-2". До літака відразу ж прибули 2 автобуси, які подібні до тих, що напередодні вивезли українських моряків з СІЗО "Лефортово".

Імовірно, літак прибув, щоб забрати українських військовополонених моряків та політв'язнів.

Як писало РБК-Україна, адвокат українських військовополонених моряків Сергій Бадамшин повідомив, що його підзахисних вивезли трьома автобусами з московського СІЗО "Лефортово". За його словами, моряків можуть везти в аеропорт "Внуково" для обміну.

Крім того, раніше повідомлялося, що в український повітряний простір увійшов спеціальний борт Російської Федерації. За даними сервісу Flightradar, в повітряний простір України увійшов російський літак Tu-204-300.

Пізніше стало відомо, що російський спецборт Tu-204-300 приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Наразі невідома точна мета прибуття російського літака, імовірно, він забере засуджених росіян, яких видає в рамках обміну Україна.