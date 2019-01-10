В России 7 украинцев приговорили к колонии строгого режима

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Граждане Украины вместе с россиянами распространяли наркотики в республике Удмуртия

В России индустриальный районный суд Ижевска приговорил семерых граждан Украины к отбыванию тюремного заключения в колонии строгого режима за торговлю наркотиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики Удмуртия.

Отмечается, что в деле о "распространении наркотических средств синтетического происхождения на территории республики путем тайниковых закладок" всего были задержаны 10 человек. Трое учасников группировки являются жителями республики.

По данным прокуратуры, группировка действовала в течение 2016 года. О месте закладок участники информировали своих "покупателей" через систему "QIWI Кошелек".

Наркоторговцев задержали в августе 2016 года. Все участники группировки признали свою вину полностью.

По результатам следствия суд приговорил девять членов группы к заключению на срок от 4 до 6,5 лет в колонии строгого режима. Еще одному участнику присудили условный срок.

Напомним, полиция Киева отчиталась, что в течение 2018 года столичные правоохранители изъяли 800 кг наркотиков.