У Росії 7 українців засудили до колонії суворого режиму

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Громадяни України разом з росіянами розповсюджували наркотики у республіці Удмуртія

У Росії індустріальний районний суд Іжевська засудив сімох громадян України до відбування тюремного ув'язнення в колонії суворого режиму за торгівлю наркотиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури республіки Удмуртія.

Наголошується, що у справі про "розповсюдження наркотичних засобів синтетичного походження на території республіки шляхом потаємних закладок" всього було затримано 10 осіб. Троє учасників угруповання є жителями республіки.

За даними прокуратури, угруповання діяло протягом 2016 року. Про місце закладок учасники повідомляли своїх "покупців" через систему "QIWI Гаманець".

Наркоторговців затримали в серпні 2016 року. Усі учасники угруповання визнали свою провину повністю.

За результатами слідства суд засудив дев'ятьох членів групи до ув'язнення на термін від 4 до 6,5 років колонії суворого режиму. Ще одному учаснику присудили умовний термін.

Нагадаємо, поліція Києва відзвітувала, що протягом 2018 року столичні правоохоронці вилучили 800 кг наркотиків.