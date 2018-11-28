Фото: обыски в нарколаборатории (npu.gov.ua)

Местный житель изготавливал у себя дома метамфетамин

В Кропивницком полиция ликвидировала нарколабораторию, которую дома обустроил 38-летний местный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Кировоградской области.

Как отмечается, правоохранители получили информацию о том, что житель областного центра изготавливает психотропное вещество. После этого по месту жительства подозреваемого провели обыск.

Во время обыска полиция изъяла психотропное вещество - метамфетамин, а также стеклянные колбы, принадлежности и другие ингредиенты, которые использовались для его изготовления. Кроме того, правоохранители нашли марихуану.

По результатам экспертиз по данному факту будет принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: обыски в нарколаборатории (npu.gov.ua)

Напомним, в Ровенской области на автодороге "Заречное-Боровое" полицейские остановили автомобиль, в котором мужчина незаконно перевозил наркотики и янтарь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность организованной группировки наркоторговцев. Две нарколаборатории для изготовления амфетамина обустроили в частном доме и гараже Канева.