Роспропаганда снова запускает в TikTok видео со сгенерированными ИИ военными ВСУ, - ЦПД

В Центре сообщают, что пропагандисты распространяют видео со сгенерированными искусственным интеллектом "военными", которые якобы находятся на разных участках фронта.

В этих роликах персонажи рассказывают об "обвале обороны", "проникновении российских войск во фланги", "хаосе в подразделениях", "равнодушии командиров" и так далее.





Такие видео подаются как "личные признания с передовой", однако на самом деле они являются продуктом генеративного искусственного интеллекта.

"Это позволяет врагу быстро создавать массовый поток псевдосвидетельств, формируя иллюзию системной катастрофы на фронте", - говорится в заметке ЦПД.

Аналитики центра отмечают: ключевая задача кампании - психологическое давление на военнослужащих, подрыв доверия внутри подразделений и распространение ощущения безнадежности.

"Параллельно это должно влиять и на гражданских. Враг стремится посеять сомнения относительно способности обороны и целесообразности службы", - утверждают в ЦПД.