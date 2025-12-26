ua en ru
Роспропаганда вигадала фейк від імені ISW про ядерні сили Франції, - ЦПД

Росія , П'ятниця 26 грудня 2025 01:25
UA EN RU
Роспропаганда вигадала фейк від імені ISW про ядерні сили Франції, - ЦПД Ілюстративне фото: військовослужбовці армії Франції (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російська пропаганда поширює фейк від імені Інституту вивчення війни (ISW), наче лише 30% ядерних сил Франції "придатні до використання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Як запевняють фахівці Центру, насправді ISW не публікував жодних матеріалів із подібними оцінками. Крім того, Інститут вивчення війни не займається технічним аудитом ядерних сил країн НАТО.

"Фейк побудований за типовою схемою кремля: вигадане повідомлення від авторитетної західної інституції використовується для дискредитації Франції, її обороноздатності та Президента Емманюеля Макрона, а також для створення ілюзії "слабкості НАТО", - пояснюють у ЦПД.

Аналиітики впевнені: мета таких вкидів - підірвати довіру до європейських інституцій.

Фейки роспропаганди

Раніше РБК-Україна писало про те, що російська пропаганда масово поширює фейки щодо Куп'янська, згенеровані штучним інтелектом.

Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, російські пропагандисти отримали задачу брехати, що президента України Володимира Зеленського "не було в Куп'янську" і місто "перебуває під контролем РФ".

Для цього вони створюють фейкові відео з використанням штучного інтелекту, інколи навіть не прибираючи водяні знаки ресурсу, за допомогою якого ці відео було згенеровано.

Також повідомлялось, що роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, які нібито перебувають на різних ділянках фронту.

У цих роликах штучні персонажі розповідають про "обвал оборони", "проникнення російських військ у фланги", "хаос у підрозділах", "байдужість командирів" тощо.

Аналітики центру наголошують: ключове завдання кампанії - психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії.

Ще у TikTok розганяють фейкові відео про "масову здачу в полон" українських військових поблизу Покровська.

