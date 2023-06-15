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Роспропаганда видала удари ЗСУ по артилерії РФ за знищення HIMARS

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Україна, Четвер 15 червня 2023 22:14
Роспропаганда видала удари ЗСУ по артилерії РФ за знищення HIMARS Фото: система HIMARS в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову поширюють фейкову інформацію в мережі. Цього разу окупанти запустили фейк про нібито знищення кількох систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В центрі повідомили, що росіяни вкинули в мережу відео на якому нібито їх бійці знищили кілька HIMARS у лісосмузі. Однак це виявилось брехнею.

Відео було розповсюджено російськими Telegram-каналами.

Що насправді відбувається на відео

Насправді це ролик, який зняв дрон ЗСУ і на ньому зафіксовано українську атаку на самохідні артилерійські установки російських окупантів, знищені влучними ударами наших воїнів.

Чергову російську брехню змогли розкрити уважні користувачі мережі, які помітили, що окупанти навіть не спромоглись видалити українську пісню, що грала на фоні відеоролика.

Російська брехня

Нагадаємо, ми не раз повідомляли, що росіяни створюють "свою реальність".

До слова нещодавно у Міноборони Росії заявили про нібито початок "великомасштабного наступу" ЗСУ на п'яти ділянках фронту. Хоча у Генштабі ЗСУ спростували заяви російського відомства.

Після цього у СтратКомі ЗСУ повідомили, що у Росії вигадали нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських бійців на полі бою. Метою таких ІПСО може бути введення суспільства в оману.

Перед цим кремлівські пропагандисти вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для поширення неправдивої інформації вони використали логотип сторінки одного з українських ЗМІ.

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