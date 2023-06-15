Роспропаганда выдала удары ВСУ по артиллерии РФ за уничтожение HIMARS

Российские военные снова распространяют фейковую информацию в сети. На этот раз оккупанты запустили фейк о якобы уничтожении нескольких систем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В центре сообщили, что россияне опубликовали в сети видео на котором якобы их бойцы уничтожили несколько HIMARS в лесополосе. Однако это оказалось ложью.

Видео было распространено российскими Telegram-каналами.

Что на самом деле происходит на видео

На самом деле это ролик, который снял дрон ВСУ и на нем зафиксирована украинская атака на самоходные артиллерийские установки российских оккупантов, уничтоженные точными ударами наших воинов.

Очередную российскую ложь смогли раскрыть внимательные пользователи сети, которые заметили, что оккупанты даже не смогли удалить украинскую песню, которая играла на фоне видеоролика.

Российская ложь

Напомним, мы не раз сообщали, что россияне создают "свою реальность".

К слову, недавно в Минобороны России заявили о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта. Хотя в Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.

После этого в СтратКоме ВСУ сообщили, что в России придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя. Целью таких ИПСО может быть введение общества в заблуждение.

Перед этим кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения лживой информации они использовали логотип страницы одного из украинских СМИ.

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