Роспропаганда тиражує фейк про "військову активність НАТО": у ЦПД пояснили, навіщо

Російська пропаганда поширює заяви про нібито підготовку НАТО до участі у війні проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.
Кремлівські ресурси тиражують заяву служби зовнішньої розвідки Росії про те, що "французькі війська розгортаються в Польщі".
Також доповнють її повідомленням про "зростаюче угруповання НАТО в Румунії та Балтії", яке знаходиться "за крок до ескалації".
Насправді йдеться про планові та публічно анонсовані навчання союзників, повідомляє ЦПД.
"Кремль намагається подати нормальну діяльність НАТО як "підготовку до війни", щоб виправдати власну агресію", - наголошують аналітики центру.
У ЦПД переконані: мета вкиду - нагнітання страху, дискредитація оборонної співпраці союзників і створення інформаційного прикриття для можливих російських провокацій на польсько-українському, румунсько-молдовському кордоні чи на кордоні з країнами Балтії.
Раніше РБК-Україна писало, що пропаганда РФ поширила фейкову інформацію про нібито "скасування місцевих виборів" в Україні та "втрату легітимності влади". Її озвучила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Насправді ця інформація є маніпуляцією, адже закон України про правовий режим воєнного стану (ст.19) прямо забороняє проведення будь-яких виборів під час війни.
Також Захарова перекрутила звернення Асоціації міст України, яке стосувалося лише Києва, а не скасування виборів по всій країні. Таким чином, спроби РФ представити законне рішення української влади як "узурпацію влади" є черговим прикладом пропагандистської дезінформації.
Також росіяни поширюють фейки про нібито проросійські мітинги в Україні, де українці начебто протестують проти продовження війни і звертаються до Росії по "допомогу".
У ЦПД пояснили: для створення таких фейків використовують реальні записи акцій протесту, що відбувалися в Україні в різні роки, деякі навіть понад десять років тому. На старі відео накладають новий звук, у якому чути вигуки з проханнями про "російську допомогу".
Мета цієї кампанії - створити ілюзію, що в Україні нібито панують проросійські настрої і що суспільство "втомилося від війни".