Роспропаганда тиражує фейк про "військову активність НАТО": у ЦПД пояснили, навіщо

Кремлівські фейки про Україну

Раніше РБК-Україна писало, що пропаганда РФ поширила фейкову інформацію про нібито "скасування місцевих виборів" в Україні та "втрату легітимності влади". Її озвучила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Насправді ця інформація є маніпуляцією, адже закон України про правовий режим воєнного стану (ст.19) прямо забороняє проведення будь-яких виборів під час війни.

Також Захарова перекрутила звернення Асоціації міст України, яке стосувалося лише Києва, а не скасування виборів по всій країні. Таким чином, спроби РФ представити законне рішення української влади як "узурпацію влади" є черговим прикладом пропагандистської дезінформації.

Також росіяни поширюють фейки про нібито проросійські мітинги в Україні, де українці начебто протестують проти продовження війни і звертаються до Росії по "допомогу".

У ЦПД пояснили: для створення таких фейків використовують реальні записи акцій протесту, що відбувалися в Україні в різні роки, деякі навіть понад десять років тому. На старі відео накладають новий звук, у якому чути вигуки з проханнями про "російську допомогу".

Мета цієї кампанії - створити ілюзію, що в Україні нібито панують проросійські настрої і що суспільство "втомилося від війни".