Роспропаганда тиражирует фейк о "военной активности НАТО": в ЦПД объяснили, зачем

Кремлевские фейки об Украине

Ранее РБК-Украина писало, что пропаганда РФ распространила фейковую информацию о якобы "отмене местных выборов" в Украине и "потере легитимности власти". Ее озвучила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

На самом деле эта информация является манипуляцией, так как закон Украины о правовом режиме военного положения (ст.19) прямо запрещает проведение любых выборов во время войны.

Также Захарова исказила обращение Ассоциации городов Украины, которое касалось только Киева, а не отмены выборов по всей стране. Таким образом, попытки РФ представить законное решение украинских властей как "узурпацию власти" являются очередным примером пропагандистской дезинформации.

Также россияне распространяют фейки о якобы пророссийских митингах в Украине, где украинцы якобы протестуют против продолжения войны и обращаются к России за "помощью".

В ЦПД объяснили: для создания таких фейков используют реальные записи акций протеста, которые происходили в Украине в разные годы, некоторые даже более десяти лет назад. На старые видео накладывают новый звук, в котором слышны возгласы с просьбами о "российской помощи".

Цель этой кампании - создать иллюзию, что в Украине якобы господствуют пророссийские настроения и что общество "устало от войны".