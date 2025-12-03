Роспропаганда просуває фейки про конфлікти з військовими ЗСУ та на мовному підґрунті, - ЦПД

Російська пропаганда продовжує кампанію з дискредитації українських військових. Зокрема у мережі з'являються фейки, в яких військовослужбовці ЗСУ стають героями кримінальних новин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
В інтернет-пабліках поширюється "новина", начебто військовий у Чернівцях вистрілив у ногу та жорстоко побив пенсіонера за спілкування російською мовою.
Як доказ пропагандистські ресурси наводять скриншот новини українського сайту з фальсифікованим за допомогою фоторедактора заголовком, інформує ЦПД.
Отже, немає жодних підтверджень, що це був конфлікт на мовному ґрунті та що один з його учасників є військовим.
"Створення подібних фейків шляхом підміни заголовків та перекручування змісту реальних новин - це типовий прийом російської пропаганди. Ворог використовує ці вкиди, щоб очорнити військових в очах українського суспільства та спровокувати розкол між військовими й цивільними", - зазначає ЦПД.
Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД повідомляла про черговий фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон. Чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.
У ЦПД наголошують, що теза про "стрілянину по своїх" - дзеркальна проекція практик, притаманних російській армії, які прокремлівська пропаганда намагається приписати ЗСУ.
Також у ЦПД розповідали, що російська пропаганда розповісюджує дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.
Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну, переконані в ЦПД.
Крім того, в мережі TikTok поширюється відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Ці ролики створені за допомогою штучного інтелекту, наголошують у ЦПД.
Мета кампанії - з одного боку створити враження серед іноземних користувачів, що Україна програє, а військова допомога не має сенсу, з іншого ж - деморалізувати українців та нав’язати відчуття катастрофічної ситуації на фронті.