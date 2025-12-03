UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Роспропаганда просуває фейки про конфлікти з військовими ЗСУ та на мовному підґрунті, - ЦПД

Ілюстративне фото: військовослужбовець ЗСУ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російська пропаганда продовжує кампанію з дискредитації українських військових. Зокрема у мережі з'являються фейки, в яких військовослужбовці ЗСУ стають героями кримінальних новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В інтернет-пабліках поширюється "новина", начебто військовий у Чернівцях вистрілив у ногу та жорстоко побив пенсіонера за спілкування російською мовою.

Як доказ пропагандистські ресурси наводять скриншот новини українського сайту з фальсифікованим за допомогою фоторедактора заголовком, інформує ЦПД.


Насправді в Чернівцях стався побутовий конфлікт між двома чоловіками, внаслідок якого один вистрілив в іншого з пневматичного пістолета. Серйозно ніхто не постраждав.

Отже, немає жодних підтверджень, що це був конфлікт на мовному ґрунті та що один з його учасників є військовим.

"Створення подібних фейків шляхом підміни заголовків та перекручування змісту реальних новин - це типовий прийом російської пропаганди. Ворог використовує ці вкиди, щоб очорнити військових в очах українського суспільства та спровокувати розкол між військовими й цивільними", - зазначає ЦПД.

Фейки роспропаганди про військовослужбовців ЗСУ

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД повідомляла про черговий фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон. Чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.

У ЦПД наголошують, що теза про "стрілянину по своїх" - дзеркальна проекція практик, притаманних російській армії, які прокремлівська пропаганда намагається приписати ЗСУ.

Також у ЦПД розповідали, що російська пропаганда розповісюджує дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.

Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну, переконані в ЦПД.

Крім того, в мережі TikTok поширюється відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Ці ролики створені за допомогою штучного інтелекту, наголошують у ЦПД.

Мета кампанії - з одного боку створити враження серед іноземних користувачів, що Україна програє, а військова допомога не має сенсу, з іншого ж - деморалізувати українців та нав’язати відчуття катастрофічної ситуації на фронті.

