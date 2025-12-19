Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейки про Куп'янськ: у ЦДП пояснили, навіщо

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, російські пропагандисти отримали задачу брехати, що президента України Володимира Зеленського "не було в Куп'янську" і місто "перебуває під контролем РФ".

Для цього вони створюють фейкові відео з використанням штучного інтелекту, інколи навіть не прибираючи водяні знаки ресурсу, за допомогою якого ці відео було згенеровано.

"Це все битва за західне інформаційне поле. Росія не має стратегічних перемог, але бреше американцям, що має", - зазначив керівник ЦПД.



У Центрі нагадали, що Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ 12 грудня, а Сили оборони України наразі контролюють понад 90% міста.