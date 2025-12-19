Роспропаганда распространяет сгенерированные ИИ фейки о Купянске: в ЦДП объяснили, зачем

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, российские пропагандисты получили задачу врать, что президента Украины Владимира Зеленского "не было в Купянске" и город "находится под контролем РФ".

Для этого они создают фейковые видео с использованием искусственного интеллекта, иногда даже не убирая водяные знаки ресурса, с помощью которого эти видео были сгенерированы.

"Это все битва за западное информационное поле. Россия не имеет стратегических побед, но врет американцам, что имеет", - отметил руководитель ЦПД.



В Центре напомнили, что Владимир Зеленский посетил Купянск 12 декабря, а Силы обороны Украины сейчас контролируют более 90% города.