Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейки про оточення Куп'янська, - ЦПД

Фото: українські військові в Куп'янську (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російська пропаганда запустила у TikTok відео про начебто повне оточення Куп'янська російськими військовими. Воно виявилось фейковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

"Ці ролики - фальшивка, створена за допомогою штучного інтелекту", - стверджують у ЦПД.

У роликах згенеровані штучним інтелектом "бійці ЗСУ" говорять про "критичну ситуацію" у Куп'янську.

Аналітики розповідають, що використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом.

 

Ще одна характерна ознака: фейкові "військові" неправильно ставлять наголос у слові Куп'янськ - на "я", хоча правильно - на "у".

"Насправді заяви про начебто повне оточення Куп'янська російськими військами не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян", - інформують у ЦПД.

У Центрі наголошують: подібні публікації є частиною інформаційної операції Росії. Їхня мета - деморалізувати українців.

"Російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до "сенсаційних" відео із соцмереж", - радять у Центрі. 

Інші фейки російської пропаганди

Раніше ЦПД також фіксував інші хвилі дезінформаційних ШІ-відео.

Так, нещодавно у TikTok поширювалось відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Більшість таких відео супроводжувалось підписами різними іноземними мовами. Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій, довели у ЦПД.

Також повідомлялось про черговий фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон.

У ЦПД звернули увагу на те, що жодних доказів існування "методички" росіяни не навели. При цьому чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.

