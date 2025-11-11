Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейки про оточення Куп'янська, - ЦПД

"Ці ролики - фальшивка, створена за допомогою штучного інтелекту", - стверджують у ЦПД.

У роликах згенеровані штучним інтелектом "бійці ЗСУ" говорять про "критичну ситуацію" у Куп'янську.

Аналітики розповідають, що використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом.

Ще одна характерна ознака: фейкові "військові" неправильно ставлять наголос у слові Куп'янськ - на "я", хоча правильно - на "у".

"Насправді заяви про начебто повне оточення Куп'янська російськими військами не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян", - інформують у ЦПД.

У Центрі наголошують: подібні публікації є частиною інформаційної операції Росії. Їхня мета - деморалізувати українців.

"Російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до "сенсаційних" відео із соцмереж", - радять у Центрі.