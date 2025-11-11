Роспропаганда распространяет сгенерированные ИИ фейки об окружении Купянска, - ЦПД

"Эти ролики - фальшивка, созданная с помощью искусственного интеллекта", - утверждают в ЦПД.

В роликах сгенерированные искусственным интеллектом "бойцы ВСУ" говорят о "критической ситуации" в Купянске.

Аналитики рассказывают, что использование генеративных технологий легко распознать по неестественной мимике и шаблонному голосу.

Еще один характерный признак: фейковые "военные" неправильно ставят ударение в слове Купянск - на "я", хотя правильно - на "у".

"На самом деле заявления о якобы полном окружении Купянска российскими войсками не соответствуют действительности. На направлении продолжаются интенсивные боевые действия, украинские силы сдерживают россиян", - информируют в ЦПД.

В Центре отмечают: подобные публикации являются частью информационной операции России. Их цель - деморализовать украинцев.

"Российские фейки становятся все более технологичными, поэтому важно проверять источники информации и критически относиться к "сенсационным" видео из соцсетей", - советуют в Центре.