У Ярославлі після атаки дронів горить один з п'яти найбільших НПЗ Росії

У ніч на 3 листопада дрони атакували Ярославський НПЗ, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз російського видання ASTRA .

Перед вибухами в Ярославській області оголосили безпілотну небезпеку. Згодом місцеві мешканці почали писати про гучні вибухи і пожежу на НПЗ.

Аналітики ASTRA вивчили фото та відео від очевидців і встановили, що горить саме "Славнєфть-ЯНОС" на Московському проспекті. Місцеві розповідають щонайменше про три осередки пожежі на території заводу.

За даними одного з каналів, російські радари зафіксували до 150 безпілотників.

Ярославський НПЗ працює з 1961 року і переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік, тобто приблизно 300 тисяч барелів на добу. Він належить компанії "Славнєфть", яку спільно контролюють "Роснєфть" і "Газпром нєфть".

Завод випускає бензин, дизель, мазут, авіаційний гас, оливи та інші нафтопродукти. Пальне з Ярославля йде в Центральний і Північно-Західний регіони Росії, а також у Московську область. Серед споживачів - аеропорти та об'єкти ВПК РФ.