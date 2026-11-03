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У Ярославлі після атаки дронів горить один з п'яти найбільших НПЗ Росії

06:29 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Ярославлі після атаки дронів горить один з п'яти найбільших НПЗ Росії Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)
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У ніч на 3 листопада дрони атакували Ярославський НПЗ, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз російського видання ASTRA.

Перед вибухами в Ярославській області оголосили безпілотну небезпеку. Згодом місцеві мешканці почали писати про гучні вибухи і пожежу на НПЗ.

Аналітики ASTRA вивчили фото та відео від очевидців і встановили, що горить саме "Славнєфть-ЯНОС" на Московському проспекті. Місцеві розповідають щонайменше про три осередки пожежі на території заводу.

За даними одного з каналів, російські радари зафіксували до 150 безпілотників.

Ярославський НПЗ працює з 1961 року і переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік, тобто приблизно 300 тисяч барелів на добу. Він належить компанії "Славнєфть", яку спільно контролюють "Роснєфть" і "Газпром нєфть".

Завод випускає бензин, дизель, мазут, авіаційний гас, оливи та інші нафтопродукти. Пальне з Ярославля йде в Центральний і Північно-Західний регіони Росії, а також у Московську область. Серед споживачів - аеропорти та об'єкти ВПК РФ.

Протягом останнього тижня Сили оборони методично б'ють по російській нафтопереробці. За підрахунками OSINT-аналітиків, лише за три дні Україна вивела з ладу 10% нафтопереробки Росії, атакувавши три великі НПЗ.

Першим у цій серії став Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, по якому дрони вдарили в ніч на 30 жовтня. Завод входить до групи "Роснєфть", переробляє близько 8,8 млн тонн нафти на рік і випускає, зокрема, реактивне пальне для російської авіації.

Наступної ночі безпілотники атакували промзону в Уфі, де розташований завод "Башнєфть-Новойл" потужністю близько 7 млн тонн на рік. А 1 листопада після удару по Кстовському НПЗ у Нижньогородській області спалахнула масштабна пожежа.

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