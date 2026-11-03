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В Ярославле после атаки дронов горит один из пяти крупнейших НПЗ России

06:29 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
В Ярославле после атаки дронов горит один из пяти крупнейших НПЗ России Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)
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В ночь на 3 ноября дроны атаковали Ярославский НПЗ, один из пяти крупнейших в России. На предприятии, которое поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-анализ российского издания ASTRA.

Перед взрывами в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Впоследствии местные жители начали писать о громких взрывах и пожаре на НПЗ.

Аналитики ASTRA изучили фото и видео от очевидцев и установили, что горит именно "Славнефть-ЯНОС" на Московском проспекте. Местные рассказывают по меньшей мере о трех очагах пожара на территории завода.

По данным одного из каналов, российские радары зафиксировали около 150 беспилотников.

Ярославский НПЗ работает с 1961 года и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год, то есть около 300 тысяч баррелей в сутки. Он принадлежит компании "Славнефть", которую совместно контролируют "Роснефть" и "Газпром нефть".

Завод производит бензин, дизель, мазут, авиационный керосин, масла и другие нефтепродукты. Горючее из Ярославля уходит в Центральный и Северо-Западный регионы России, а также в Московскую область. Среди потребителей - аэропорты и объекты ВПК РФ.

В течение последней недели Силы обороны методически отражаются на российской нефтепереработке. По подсчетам OSINT-аналитиков, всего за три дня Украина вывела из строя 10% нефтепереработки России, атаковав три больших НПЗ.

Первым в этой серии стал Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, по которому дроны ударили в ночь на 30 октября. Завод входит в группу "Роснефть", перерабатывает около 8,8 млн. тонн нефти в год и выпускает, в частности, реактивное топливо для российской авиации.

На следующую ночь беспилотники атаковали промзону в Уфе, где расположен завод "Башнефть-Новойл" мощностью около 7 млн тонн в год. А 1 ноября после удара по Кстовскому НПЗ в Нижегородской области вспыхнул масштабный пожар.

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