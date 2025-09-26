Ярослава Магучіх вдруге номінована на найкращу легкоатлетку Європи: хто її конкуренти

Українська стрибунка Ярослава Магучіх вдруге номінована на найкращу легкоатлетку Європи за версією European Athletics. Переможницю визначать за голосуванням фанатів, федерацій і експертів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації European Athletics.
У поточному сезоні Ярослава здобула бронзові медалі чемпіонату світу на відкритому повітрі та у приміщенні, "срібло" у фіналі Діамантової ліги та третє поспіль "золото" чемпіонату Європи у приміщенні.
Крім того, українка перемогла у змаганнях першого дивізіону зі стрибків у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді.
Серед претенденток на премію легкоатлетки року – відомі європейські спортсменки:
Голосування для вболівальників відкрите на офіційному сайті European Athletics. Ім’я переможниці оголосять на церемонії Golden Tracks 25 жовтня.
У 2024 році премію вже здобула Магучіх, випередивши нідерландку Фемке Бол та британку Кілі Годжкінсон.
