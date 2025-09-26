Ярослава Магучих во второй раз номинирована на лучшую легкоатлетку Европы: кто ее конкуренты

Яркий сезон для Магучих

В текущем сезоне Ярослава получила бронзовые медали чемпионата мира на открытом воздухе и в помещении, "серебро" в финале Бриллиантовой лиги и третье подряд "золото" чемпионата Европы в помещении.

Кроме того, украинка победила в соревнованиях первого дивизиона по прыжкам в высоту на командном Евро-2025 в Мадриде.

Ключевые соперницы украинки

Среди претенденток на премию легкоатлетки года - известные европейские спортсменки:

Надя Батоклетти (Италия) - чемпионка Европы в беге на 10 км, бронзовый призер мировых 5000 м

Фемке Бол (Нидерланды) - чемпионка мира и Бриллиантовой лиги в беге на 400 м з/б

Джорджия Хантер Белл (Великобритания) - вице-чемпионка мира в беге на 800 м

Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - чемпионка мира на 100 м з/б

Кейт О'Коннор (Ирландия) - вице-чемпионка мира по семиборью

Мария Перес (Испания) - чемпионка мира по спортивной ходьбе на 35 км

Джессика Схилдер (Нидерланды) - чемпионка мира и Евро-2025 в помещении по толканию ядра

Тина Шутей (Словения) - бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам с шестом

Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) - вице-чемпионка мира по метанию диска

Голосование и объявление победительницы

Голосование для болельщиков открыто на официальном сайте European Athletics. Имя победительницы объявят на церемонии Golden Tracks 25 октября.

В 2024 году премию уже получила Магучих, опередив нидерландку Фемке Бол и британку Кили Ходжкинсон.