Ярослава Магучих во второй раз номинирована на лучшую легкоатлетку Европы: кто ее конкуренты

Украинская прыгунья Ярослава Магучих во второй раз номинирована на лучшую легкоатлетку Европы по версии European Athletics. Победительницу определят по голосованию фанатов, федераций и экспертов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации European Athletics.
В текущем сезоне Ярослава получила бронзовые медали чемпионата мира на открытом воздухе и в помещении, "серебро" в финале Бриллиантовой лиги и третье подряд "золото" чемпионата Европы в помещении.
Кроме того, украинка победила в соревнованиях первого дивизиона по прыжкам в высоту на командном Евро-2025 в Мадриде.
Среди претенденток на премию легкоатлетки года - известные европейские спортсменки:
Голосование для болельщиков открыто на официальном сайте European Athletics. Имя победительницы объявят на церемонии Golden Tracks 25 октября.
В 2024 году премию уже получила Магучих, опередив нидерландку Фемке Бол и британку Кили Ходжкинсон.
Ранее рассказали, как 17-летняя украинка получила награду на 100-метровке на чемпионате Европы U-20.
Также читайте, как 12-летний украинец побил мировой рекорд Дюплантиса в прыжках с шестом.