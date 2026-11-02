Росію знову атакували дрони: під удар потрапила ЛВДС "Самара", в районі об'єкту пожежа

У понеділок рано вранці, 2 листопада, Самарська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ймовірною метою стала ЛВДС "Самара" у місті Просвіт, де після атаки виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки та російські Telegram-канали.
Приблизно о 03:00 моніторингові канали Росії повідомили, що в області Самарської є загроза атаки безпілотників. Більше того, стверджувалося, що в самій Самарі з метою безпеки було проведено евакуацію працівників із різних складських приміщень.
Вже о 5-й ранку кілька OSINT-каналів почали публікувати кадри з населеного пункту Просвіт. За їхніми даними, безпілотники атакували Лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", після чого в районі об'єкту почалася пожежа. Також наголошується, що це третя атака останнім часом.
Варто додати, що станція "Самара" є важливим вузлом прийому, зберігання та подальшого транспортування нафти та має один із найбільших резервуарних парків у Європі.
Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, 7 жовтня в Силах безпілотних систем України також заявили, що атакували ЛВДС "Самара". Станцію уразили оператори 1-го окремого центру СБС.
Також цей об'єкт опинився під ударом і 2 жовтня. Тоді внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа.
Зазначимо, що сьогодні вночі невідомі зламали додаток МНС Росії, внаслідок чого росіяни отримали попередження про загрозу "движухи", а також заклик запасатися їжею на кілька тижнів і спускатися в підвал.