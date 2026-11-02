Росію знову атакували дрони: під удар потрапила ЛВДС "Самара", в районі об'єкту пожежа

Приблизно о 03:00 моніторингові канали Росії повідомили, що в області Самарської є загроза атаки безпілотників. Більше того, стверджувалося, що в самій Самарі з метою безпеки було проведено евакуацію працівників із різних складських приміщень.

Вже о 5-й ранку кілька OSINT-каналів почали публікувати кадри з населеного пункту Просвіт. За їхніми даними, безпілотники атакували Лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", після чого в районі об'єкту почалася пожежа. Також наголошується, що це третя атака останнім часом.

Варто додати, що станція "Самара" є важливим вузлом прийому, зберігання та подальшого транспортування нафти та має один із найбільших резервуарних парків у Європі.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.