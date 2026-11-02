Додаток МНС Росії зламали: людей попередили про "двіжуху" і закликали запастися їжею

У ніч на 2 листопада у Росії відбулася хакерська атака на додаток МНС. Росіяни стали скаржитися, що отримали повідомлення про загрозу, а також їх закликали запасатися їжею та ховатись у підвал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проукраїнського партизанського руху "АТЕШ" та російські паблики.

"Загроза двіжухи! Не хвилюйтеся! По всіх регіонах Росії (болота) були запущені ядерні боєголовки на носіях P1-SUN! Терміново запасіться їжею на 3 тижні та ховайтеся у свій *баний підвал, інакше вам розірве туза", – йшлося в сповіщеннях, які цієї ночі отримали росіяни.

Відомо, що таку інформацію отримали як мінімум мешканці Білгородської, Орловської, Воронезької та Ростовської областей.

Через деякий час у російському Міністерстві надзвичайних ситуацій офіційно заявили, що на їх мобільний додаток було здійснено кібератаку.

"Мобільний додаток МНС Росії зазнав масованої кібератаки, внаслідок чого зловмисникам вдалося здійснити розсилку фейкової інформації населенню. Наразі ведуться роботи з усунення вразливості мобільного додатка та відновлення його нормального функціонування", - йдеться у заяві.

Хто стоїть за хакерською атакою, поки що невідомо.