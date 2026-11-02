Россию снова атаковали дроны: под удар попала ЛПДС "Самара", в районе объекта пожар

Примерно в 03:00 мониторинговые каналы России сообщили, что в Самарской области есть угроза атаки беспилотников. Более того, утверждалось, что в самой Самаре в целях безопасности была проведена эвакуация работников с различных складских помещений.

Уже в 5 утра несколько OSINT-каналов начали публиковать кадры с населенного пункта Просвет. По их данным, беспилотники атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара", после чего в районе объекта начался пожар. Также отмечается, что это третья атака за последнее время.

Стоит добавить, что станция "Самара" является важным узлом приема, хранения и дальнейшей транспортировки нефти и имеет один из крупнейших резервуарных парков в Европе.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.