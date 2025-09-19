Росію змусять заплатити Україні 300 млрд доларів репарацій, - Reuters

Ідея репараційної позики

Як зазначається в публікації оглядача Reuters Г'юго Діксона, з моменту вторгнення Росії в Україну 2022 року західні політики сперечаються, як використовувати заморожені активи РФ. Єврокомісія підтримала концепцію репараційної позики, запропонованої міжнародними експертами.

Механізм ґрунтується на принципі, що країна-агресор має платити за збитки. Україна поверне позику тільки в разі, якщо Москва виплатить репарації. Якщо Росія відмовиться, кредит буде списано.

Активи та політичні розбіжності

Після початку війни країни G7 заморозили близько 300 млрд доларів активів російського Центробанку. Більша їх частина зберігається в Бельгії.

Ідея повної конфіскації активів зустріла опір Німеччини, Франції та Бельгії. Тому репараційна позика розглядається як більш легальна альтернатива.

Механізм SPV

Один із варіантів передбачає переведення російських активів у спеціальну структуру SPV. Вона зможе видавати позику Україні з умовою, що повернення відбудеться тільки при виплаті Москвою репарацій.

При цьому юридичне право власності на активи залишиться у Росії. Такий підхід не вважається конфіскацією, а лише зміною зберігача.

Альтернатива через облігації

Інший механізм передбачає купівлю на російські активи довгострокових облігацій ЄС з нульовою ставкою. Потім Євросоюз зможе надати позику Україні.

Однак такий варіант складніший і може лягти тягарем на членів ЄС, якщо Москва не виплатить компенсації. Тому варіант із SPV виглядає простішим і безпечнішим.

Терміновість ухвалення рішення

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування вже на початку наступного року. США майже повністю припинили допомогу, і Київ потребує швидких рішень.

Експерти підкреслюють, що що швидше буде створено механізм репараційної позики, то сильнішими будуть позиції України в переговорах із Росією.

Участь союзників

У ЄС заморожено близько 210 млрд євро активів Росії. Ще 75 млрд перебувають за межами блоку. До ініціативи можуть приєднатися Велика Британія, Канада та Японія.

Канада, як голова G7, готова висунути ідею на обговорення з партнерами. США мають у своєму розпорядженні лише 5 млрд доларів російських активів, але їхня підтримка додасть політичної ваги.

Роль Євросоюзу

Як зазначається в публікації, ЄС хоче зміцнити свої позиції в переговорах про завершення війни. Репараційна позика може стати інструментом для цього і забезпечити Києву фінансову стабільність.

Якщо рішення вдасться реалізувати найближчим часом, Євросоюз отримає ключову роль у врегулюванні конфлікту.