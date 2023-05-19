Росію принижують в тих регіонах, які вона вважала "своїми", - в ОП про візити Зеленського

"Мало існує у світі задоволень, більших за споглядання реакцій Москви на візити Президента Зеленського. Як демон, окроплений святою водою, Кремль б’ється в конвульсіях. Задіює мережу десятиліттями підгодовуваних агентів, продажні ЗМІ, агентів впливу. Марні спроби закричати, перекричати, саботувати – і кожного разу безуспішно, знову й знову стикаючись із приниженням навіть у тих регіонах, які по-імперському вважав «своїми» або щодо яких намагався переконати в цьому решту світу", - написав Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, повагу, яку неможливо купити за гроші, є справжньою силою, більшою ніж газова труба чи корупційні відкати. Україна змусила поважати свою думку та слово.

"На кожній зустрічі звучить прямо чи сигналізується опосередковано: час Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) та його кліки злочинців минув. Навіть там, де їх не вважають поганцями, їх вважають жалюгідними. Росія зазнає військової поразки, і це неминуче. Міжнародне право буде повернене на порядок денний. Час обговорювати післявоєнний устрій світу", - додав Подоляк.

Турне Володимира Зеленського

Минулого тижня президент України здійснив низку візитів до інших країн Європи, серед яких Італія, Німеччина, Британія та Франція.

Агентство розкривало усі подробиці серії закордонних поїздок лідера країни.

Сьогодні, 19 травня, Зеленський повідомив про свій візит до Саудівської Аравії, де він зустрівся спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та виступив під час саміту Ліги арабських держав.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, президент також може приєднається в онлайн-режимі до зустрічі лідерів G7.